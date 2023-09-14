وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس

منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها مما اثار احتجاجات من النواب الاوروبيين الذين طالب بعضهم بتعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الاوروبي وتونس.

ويفترض أن تؤدي هذه الشراكة التي تم التوقيع عليها في تموز/يوليو في تونس، إلى الحد من عدد المهاجرين الذين يغادرون من السواحل التونسية مقابل مساعدات أوروبية بملايين اليوروهات.

وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.

وفي رسالة موجهة إلى الوفد تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية". واعتبر النواب أن "هذا الموقف غير مسبوق منذ الثورة الديموقراطية عام 2011"، مطالبين تونس بـ"تبرير مفصل".