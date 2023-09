العاهل المغربي يأمر بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة "مكفولي الأمة" وتخصيص 140 ألف درهم للمنازل المنهارة

أمر العاهل المغربي ، مساء اليوم الخميس، "بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، ومنحهم صفة مكفولي الأمة" بهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية،.في ما "ستمنح الدولة مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة"وتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمنازل التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وتابع البلاغ “وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم ، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه”.

وكان بيان القصر المكلي، قد قال إن "العاهل المغربي سيترأس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل برنامج الطوارئ لإعادة إيواء ضحايا الزلزال ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز".

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا لسلسلة الإجراءات التي أمر بها العاهل المغربي، بهدف تعبئة كافة الوسائل، بالسرعة والكفاءة اللازمتين، لمساعدة العائلات والمواطنين المتضررين، سيما القيام بعمليات إعادة التأهيل والإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات النطاق غير المسبوق في أسرع وقت ممكن.