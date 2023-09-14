مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب: "سيتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للتخفيف من معاناة المنكوبين" في زلزال الحوز

إنه بكثير من الألم ولكن أيضا بكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز، نشعر مثل جميع المغاربة، بشرف الانتماء لهذا الشعب الذي لديه هذا الالتزام القوي بالتضامن والتسامح

قال الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، سيرج بيرديغو، من كنيس بيت إإيل في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الخميس،"نعتبر هذا المساء أننا فقدنا أشخاصا مقربين للغاية، حيث نريد أن نظهر هذا القرب الكبير الذي لدينا مع الشعب المغربي. فهم شعبنا وإخواننا" وأضاف "إنه بكثير من الألم ولكن أيضا بكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز، نشعر مثل جميع المغاربة، بشرف الانتماء لهذا الشعب الذي لديه هذا الالتزام القوي بالتضامن والتسامح والصداقة والرحمة".

وأشار سيرج بيرديغو إلى أنه "خلال هذه الفاجعة، يرغب اليهود المغاربة، وهم جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، في المشاركة في هذا الزخم التضامني المتميز"، مشددا على أنه "سيتم إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للتخفيف من معاناة المنكوبين والذين فقدوا كل شيء"، وتابع" كان اهتمامنا هو تقييم ما يمكن أن تكون عليه طبيعة ومدى مساهمتنا. واعتبارًا من يوم السبت، استجبنا، مع جمعية حاباد، للحالات الأكثر إلحاحًا من خلال توزيع وجبات الطعام على جيران المعابد اليهودية في الملاح بمراكش" وتابع "سننفذ إجراءً مستهدفًا ضمن محيط محدد لتوزيع الضروريات الأساسية والمواد الغذائية".

وأعلن سيرج بيردوغو أنه بالشراكة مع لجنة التوزيع المشتركة، أطلقت الجالية اليهودية المغربية نداء لجمع الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في تمويل الجمعيات الخيرية التي ستقوم بتوزيع التبرعات على المحتاجين.

وأدى الزلزال الذي وقع بإقليم الحوز جنوب مراكش إلى مقتل 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين، بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنت عنها وزارة الداخلية النغربية، ولا يُعرف عدد المشردين الناتج عن هذا الزلزال الذي دمر العديد من المنازل في القرى الواقعة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها في بعض الأحيان.

وبحسب الديوان الملكي، ستتكلف الدولة بالأطفال المنكوبين على اعتبارهم"مكفولي الأمة"وسينم تخصيص 140 ألف درهم (حوالي 12800 يورو) لـ"المساكن المنهارة بالكامل" و80 ألف درهم (حوالي 7300 يورو) لإعادة تأهيل المنازل المتضررة جزئيا.