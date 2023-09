بعد زلزالب الحوز، سيول جارفة في الجنوب الشرقي للمغرب

شهدت مدينة مديدلت(جنوب شرق المغرب) سيولا هائلة جرفت بدربها العديد من السيارات واقتلعت الأشجار، حيث شهدت جهة درعة تافيلالت،أمس الخميس، تساقطات مطرية رعدية قوية، تسببت في سيول جارفة، ونقلت مصادر مغربية أن "الفيضانات تسببت زوال اليوم الجمعة، في انقطاع الطريق الرابطة بين الريش و ميدلت ، على مستوى قنطرة النزالة الطريق الوطنية رقم 13.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، قد اصدرت نشرة انذارية حول زخات مطرية رعدية قوية متفرقة مصحوبة بهبات رياح وبالبرد ستهم، أمس الخميس، عددا من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية رعدية (25 – 35 ملم)، مرتقبة بكل من تنغير وأزيلال وصفرو وميدلت وبني ملال وخنيفرة وزاكورة وتاوريرت وإفران، فيما ستتراوح مقاييسها ما بين 15 و 25 ملم بإقليم ورززات، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا.