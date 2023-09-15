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الهلال الأحمر الليبى: ارتفاع قتلى إعصار "دانيال" بمدينة درنة إلى 11300 وأكثر من 10 آلاف مفقود

i24NEWS

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الناس ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات الغريبة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر 2023.
AFPالناس ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات الغريبة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر 2023.

رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثى "بأن عدد القتلى فى المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.وأكد أن "الموقف كبير جدا ومفاجئ لمدينة درنة. لم نستطع مواجهته

أعلن الهلال الأحمر الليبى، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التى اجتاحت مدينة درنة شرقى ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" ارتفعت إلى 11300 قتيل، فى وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين فى المدينة المنكوبة.

ومن جهته قال الأمين العام للهلال الأحمر الليبى مرعى الدرسى، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس": "هناك أكثر من 10 آلاف مفقود فى درنة حتى الآن، في ما قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثى "بأن عدد القتلى فى المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.وأكد أن "الموقف كبير جدا ومفاجئ لمدينة درنة. لم نستطع مواجهته بإمكاناتنا التى كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف".

وأوضح أن "عدد القتلى فى المدينة يمكن أن يفوق 20 ألفا، حسب التقديرات التى بنيت على كثافة السكان فى المناطق المنكوبة".

وكانت السلطات الليبية ذكرت فى وقت سابق أن الحصيلة بلغت 7 آلاف، ويخشى أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

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