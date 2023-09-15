خاص/ في تطور مفاجئ: الخارجية الفرنسية تعلن أن إيمانويل ماكرون سيزور المغرب قريبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة منتظرة قريبة إلى المغرب، ولم توضح الوزارة تاريخ الزيارة بالضبط ولا خلفياتها.

أكدت مصادر مطلعة لـ i24NEWS أن وزارة الخارجية الفرنسية كشفت، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم ب زيارة منتظرة قريبة إلى المغرب، ولم توضح الوزارة تاريخ الزيارة بالضبط ولا خلفياتها. يأتي هذا التطور في ظل ما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من ركود كبير.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وجه، الثلاثاء المنصرم، رسالة يعبر فيها عن دعمه لضحايا الزلزال المدمر الذي شهده المغرب الجمعة ، وعبر عن رفضه "الخلافات التي لا أساس لها من الصحة" حول العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

ولم تقبل المغرب حتى الآن عرض المساعدة الذي قدمته باريس، وفي ظل تقارير عن عدم قبول العاهل المغربي استقبال مكالمة من ماكرون ، وأثار هذا التوتر بين باريس والرباط انتقادات من قبل الصحافة الفرنسية التي هاجمت المغرب.

وفي مقطع فيديو نشره ماكرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال ماكرون :"إن الأمر متروك للملك وحكومة المغرب ووفقا لقرارهم السيادي، تنظيم المساعدة الدولية، وبالتالي نحن تحت تصرف قرارهم السيادي". وتابع ماكرون :"أتأمل أن يتم إسكات جميع الخلافات التي قد تقسم وتعقد الأمور في هذا الوقت، وهو أمر مأساوي بالفعل، احتراما للجميع".

الرئيس ماكرون أعرب عن استعداد بلاده :"تقديم المساعدات الانسانية والرعاية الطبية وإعادة الإعمار والمساعدة الثقافية والتراثية على المدى الطويل، بكافة المجالات" واختتم الرئيس الفرنسي رسالته قائلا :"نحن إلى جانبكم اليوم وغدا".

وكانت السلطات المغربية، الأحد، عن قبولها دعما من 4 دول (إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة)، لكنها لم تطلب أي مساعدة من باريس، ما أثار غضبا في بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي هاجمت المغرب.

ورصدت نقابة الصحافيين في المغرب ما اعتبرته "التغطية غير المهنية لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية التي هاجمت المغرب بحجة عدم قبوله المساعدات التي يعرضها بلدها، وتعمدت تسييس القضية وتجييش الرأي العام الفرنسي ضد المملكة المغربية"

وكشفت مصادر إعلامية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، لتعزيته في ضحايا زلزال الحوز واقتراح المساعدة الفرنسية في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال ، في حين ذكر تقرير لاحق أن العاهل المغربي طوى صفحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضع ملفه على الرف إلى غير رجعة".