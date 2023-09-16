الجزائر: حريق ضخم يجتاح غابات منطقة عش الباز ببوليمات

وقال المسؤول، إنه "تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر"

كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية شمال الجزائر، بنشوب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات.

وقال المسؤول، إنه "تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال من البويرة وسطيف وبرج بوعريريج، مشيرا على أنه لم يتم تسجيل أيّة خسائر"

كما تم إخلاء المناطق الآهلة تفاديًا لأي مخاطر.

وتابع المسؤول، أن "الجهود تتضافر مع قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري لمواجهة أي مخاطر".

كما سجلت نشوب حرائق أخرى أمس الجمعة، بغابة تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة، حيث اندلعت بالمرتفعات مما لا يشكل خطرا على حياة السكان.

ولا تزال عملية الاخماد متوصالة بكل من مهوي بلدية تيشي عش الباز بلدية بجاية.

وكانت قد أفادت مصادر رسمية جزائرية، في يوليو / تمّوز الماضي، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الحرائق إلى 34 شخصا من بينهم 10 جنود، وإصابة 26 شخصا، جراء موجة الحرائق التي تضرب أنحاء متفرقة من البلاد وسيما الشمالية منها.