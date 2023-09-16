المغاربة بين كارثة الزلزال وانتشار الأخبار المضللة

انتشرت أخبار مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تؤد سوى إلى إرهاق المغاربة وبث القلق في نفوسهم

رغم "المحن" التي يعيش فيها العديد من المغاربة إثر “زلزال الحوز” المدمر الذي ضرب ليل الجمعة، انتشرت أخبار مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تؤد سوى إلى إرهاق المغاربة وبث القلق في نفوسهم، إلى أن جاءت بيانات رسمية تكذب هذه الأخبار المفبركة.

ومن الأخبار المفبركة التي جرى تداولها:

تحطم مروحية كانت توصل المساعدات إلى ضحايا الزلزال.

حيث تداولت مجموعة من الصفحات والحسابات الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خبر سقوط طائرة نواحي جماعة واولى، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.

وفي هذا الصدد نفى مصدر مطلع من عمالة أزيلال، لوسائل إعلام مغربية، خبر سقوط الطائرة، مؤكدا أن المعلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

أمطار عاصفية ستضرب مناطق مجاورة للحوز.

كذبت مديرية الأرصاد الجوية إصدار أي نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي بشأن أمطار عاصفية تصل إلى 120 مليمترا، تهم عددا من المناطق، خاصة تلك المنكوبة بالزلازل، وذلك بعد انتشار نشرة إنذارية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار قال مسؤول التواصل في المديرية ذاتها، الحسين يوعابد، إنه لم يتم إصدار أي نشرة إنذارية، موردا أن التوقعات تشير إلى وجود زخات رعدية، لكن ليس هناك أي خبر عن وصولها إلى 120 مليمترا.

تصدع السدود بفعل الهزات الارتدادية.

نفت السلطات المغربية تضرر السدود في إقليم الحوز، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن "هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي مراكش".

تسونامي سيضرب سواحل المغرب بعد أيام قليلة.

وإلى جانب هذا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قديمة لرضيع، زعمت تعليقات أنه لقي مصرعه خلال الزلزال، فتبين لاحقا أنها تعود للسنة الماضية وتوثق لطفل تخلت عنه أمه في الشارع.

وفي نفس السياق، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة، حيث كشفت أنه :

تم ترويج مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار بنايات بمدينة الدار البيضاء. (زائف)، كما يتم على شبكة الإنترنت تداول صور لمنشآت مينائية متضررة وانقلاب سفن على الأرصفة (زائف).

تدوينات نشرتها وسيلة إعلامية أجنبية تفيد بأن “ضحايا زلزال الحوز كانوا ممددين على الأرض عند مدخل أحد المراكز الاستشفائية في انتظار دورهم، لعدم توفر أماكن بقاعة العلاج” (زائف).

وأمام هذه الأخبار الكاذبة التي تنتشر خلال هذه الكارثة، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من انتشار الشائعات وتأثيرها على معنويات ضحايا الزلزال ومتابعي تطورات الوضع في المنطقة المنكوبة.