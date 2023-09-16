المغرب: منشورات تسيء للنساء وحملة أمنية ضد تزويج قاصرات ضحايا الزلزال

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

اندلعت موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بسبب نشر بعض الأشخاص لصور مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الترويج لتزويج الفتيات القاصرات اللواتي فقدن عائلاتهن جراء زلزال الحوز المدمر.

وقد أبدى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب رفضهم لسلوك التشجيع على زواج الطفلات القاصرات من ضحايا الزلزال.

كما حذرت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية من استغلال الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق المنكوبة جراء الزلزال، من أجل تزويج الفتيات القاصرات وزواج الفاتحة، داعية إلى التبليغ عن حالة الاتجار في البشر من طرف مستغلي هذه الكارثة الطبيعية.

ومن جهتها، أكدت رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، نجاة أنور، تسجيل حالات استغلال الأطفال والقاصرين خاصة مشكل التكفل بالقاصرات عبر الزواج، وهو ما وصفته بالأمر غير المقبول والانتهازي.

وأضاف أنور أن على السلطات المختصة: "الوصول لجميع الأطفال والقاصرين ضحايا الزلزال ونقلهم من منطقة الخطر إلى أقرب نقطة من مكان سكناهم وحمايتهم وتحديد احتياجاتهم"، وضع برنامج لدعم الأطفال والقاصرين نفسيا حتى يتجاوزوا هذه المحنة ويكونوا في مأمن عن جميع المخاطر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أعطى أوامره بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

MAP / AFP الملك المغربي محمد السادس وهو يقبل رأس طفل مصاب في الزلزال، بالمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” في مراكش

وتشن السلطات المغربية حملات أمنية للتصدي لمروجي المحتويات التي تشجع على تزويج القاصرات، وتقديم الحالات التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة.

كما تم وضع رقم أخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، وذلك بعد رصد منشورات ورسائل وصور ومحادثات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي مضامين مسيئة خاصة بالأطفال والنساء ضحايا الزلزال.