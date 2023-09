بعد اختفائها إثر الكشف عن لقائها بوزير خارجية إسرائيل،المنقوش تثير الجدل مجددا بسبب صورة، فما القصة؟

أثارت صورة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بلبلة وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت بعد الضجة التي أثيرت قبل أسابيع بعد الكشف عن اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين، وجاء هذا بعد نشر صحافي ليبي على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقا) صورة للمنقوش زاعما أنها صورة للوزيرة في صالون تزيين للشعر في تركيا.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .