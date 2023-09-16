بعد اختفائها إثر الكشف عن لقائها بوزير خارجية إسرائيل،المنقوش تثير الجدل مجددا بسبب صورة، فما القصة؟

صحافي ليبي ينشر صورة لوزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش اثارت ضجة بمواقع التواصل، ولا يزال مكان المنقوش مجهولا حتى الآن

أثارت صورة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بلبلة وضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت بعد الضجة التي أثيرت قبل أسابيع بعد الكشف عن اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين، وجاء هذا بعد نشر صحافي ليبي على صفحته في منصة إكس (تويتر سابقا) صورة للمنقوش زاعما أنها صورة للوزيرة في صالون تزيين للشعر في تركيا.

https://twitter.com/i/web/status/1702783426829361556 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا "للعربية" أرفق الصحافي مع الصورة تعليقا جاء فيه :" أنشر حصريا صورة حديثة اليوم لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام..".وبعد النشر انهالت التعليقات على الصورة بين منتقد لتصرف المنقوش في ظل المصيبة التي ألمت في البلاد، وبين مدافع عن حرية التعبير معتبرا أن تصرف المنقوش عادي.

في حين علق أحدهم أنه لا يجب التدخل بشؤون الناس الخاصة، وأن تصرف الوزيرة طبيعي فهي إنسان مثل أي إنسان عادي وهي حرة بتصرفاتها، في حين نفى البعض بأن تكون الصورة صحيحة. لكن لم يتم التأكد من صحة الصورة ومكان التقاطها.

واختفت الوزيرة المنقوش قبل أسابيع بعد كشف وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين في ايطاليا، ما اثار انتقادات شديدة ضد الحكومة الليبية واحتجاجات شعبية غاضبة في ليبيا حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات في مدن ليبية عديدة.

وهذا الوضع حث رئيس الحكومة الدبيبة الى ايقاف المنقوش عن العمل وفتح تحقيق حول الاجتماع، وذكر أنها فرت الى تركيا للحفاظ على سلامتها، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات، ولا يزال مكان وجودها مجهولا حتى الآن.