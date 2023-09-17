English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة ليبيا إلى 11,300 قتيل

الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة ليبيا إلى 11,300 قتيل

i24NEWS - AFP

دقيقة 3
تبحث فرق الإطفاء والإنقاذ عن ناجين بين أنقاض مبنى انهار أثناء الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" مدينة درنة شرقي ليبيا، في 14 سبتمبر 2023.
Abdullah DOMA / AFPتبحث فرق الإطفاء والإنقاذ عن ناجين بين أنقاض مبنى انهار أثناء الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" مدينة درنة شرقي ليبيا، في 14 سبتمبر 2023.

تغرق ليبيا الآن في فوضى ما بعد الكارثة، إذ تلعب الحرب الأهلية التي قسمت شرق البلاد عن غربها دورا في تشتيت الجهود وضبط صرف الأموال العامة لصالح المنكوبين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا إلى 11300 قتيل في أحدث حصيلة للأمم المتحدة، الأحد، نقلا عن الهلال الأحمر الذي أشار أيضا إلى ان 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين فضلا عن 170 شخص آخرين أودت بحياتهم السيول خارج درنة التي دفعت الثمن الأكبر لمرور إعصار دانيال الأحد/الإثنين الماضي.

Video poster

وفي الوقت الذي تتوالى فيه المساعدات الدولية والعربية بدءا بإيطاليا وفرنسا والإمارات وإيران وتونس وغيرهم تتضاءل فرص العثور على ناجين بعد ستة أيام على الكارثة، ما سيترتب عليه ارتفاع حصيلة القتلى لربما إلى الضعف.

وتغرق ليبيا الآن في فوضى ما بعد الكارثة، إذ تلعب الحرب الأهلية التي قسمت شرق البلاد عن غربها دورا في تشتيت الجهود وضبط صرف الأموال العامة لصالح المنكوبين بدءا بتوفير مياه الشرب والمأوى والطبابة. هذا فضلا عن احتمال نشوء كارثة بيئية جراء تحلل الجثث تحت الأنقاض بعد انحسار مياه الفيضانات على ما حذر مسؤول بوزارة الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.

AP Photo/Yousef Murad
AP Photo/Yousef Muradالناس يبحثون عن ناجين في درنة، ليبيا.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن 55 طفلا على الأقل تعرضوا للتسمم جراء شربهم مياها ملوثة.

كما ستواجه السلطات في ليبيا تحديا آخر يتمثل بمخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام بعد أن فقدوا السقف والمأوى. 

Video poster

وتسببت الكارثة بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرق ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة وسط تكهنات بأن يكون العدد أكبر بكثير بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق