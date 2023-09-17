الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة ليبيا إلى 11,300 قتيل

تغرق ليبيا الآن في فوضى ما بعد الكارثة، إذ تلعب الحرب الأهلية التي قسمت شرق البلاد عن غربها دورا في تشتيت الجهود وضبط صرف الأموال العامة لصالح المنكوبين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرق ليبيا إلى 11300 قتيل في أحدث حصيلة للأمم المتحدة، الأحد، نقلا عن الهلال الأحمر الذي أشار أيضا إلى ان 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين فضلا عن 170 شخص آخرين أودت بحياتهم السيول خارج درنة التي دفعت الثمن الأكبر لمرور إعصار دانيال الأحد/الإثنين الماضي.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه المساعدات الدولية والعربية بدءا بإيطاليا وفرنسا والإمارات وإيران وتونس وغيرهم تتضاءل فرص العثور على ناجين بعد ستة أيام على الكارثة، ما سيترتب عليه ارتفاع حصيلة القتلى لربما إلى الضعف.

وتغرق ليبيا الآن في فوضى ما بعد الكارثة، إذ تلعب الحرب الأهلية التي قسمت شرق البلاد عن غربها دورا في تشتيت الجهود وضبط صرف الأموال العامة لصالح المنكوبين بدءا بتوفير مياه الشرب والمأوى والطبابة. هذا فضلا عن احتمال نشوء كارثة بيئية جراء تحلل الجثث تحت الأنقاض بعد انحسار مياه الفيضانات على ما حذر مسؤول بوزارة الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.

AP Photo/Yousef Murad الناس يبحثون عن ناجين في درنة، ليبيا.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن 55 طفلا على الأقل تعرضوا للتسمم جراء شربهم مياها ملوثة.

كما ستواجه السلطات في ليبيا تحديا آخر يتمثل بمخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام بعد أن فقدوا السقف والمأوى.

وتسببت الكارثة بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرق ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة وسط تكهنات بأن يكون العدد أكبر بكثير بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا.