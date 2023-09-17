هيئة حقوق الإنسان في إثيوبيا تتهم القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات في أمهرة

دفعت الاضطرابات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، مما يمنح سلطات البلاد سلطات واسعة لاعتقال الأشخاص وفرض حظر التجول

اتهمت هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم السبت، قوات الحكومة الفيدرالية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية جماعية في منطقة أمهرة.

واندلع القتال في أمهرة في أوائل يوليو/تموز بين الجيش الوطني ومقاتلي الميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو. ودفعت الاضطرابات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، مما يمنح سلطات البلاد سلطات واسعة لاعتقال الأشخاص وفرض حظر التجول وحظر التجمعات العامة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان إن شهودا وسكانا وأسر الضحايا أبلغوها بوقوع "عمليات قتل خارج نطاق القانون ارتكبتها قوات الأمن الحكومية في أجزاء مختلفة من المنطقة" ووصفتها بأنها "مقلقة للغاية".

(Claire Nevill/WFP via AP) تفريغ أكياس القمح في موقع لتوزيع المواد الغذائية في بلدة أدي ميهاميداي ، في منطقة تيغراي الغربية بإثيوبيا ، السبت ، 28 مايو ، 2022.

وقالت الهيئة المدعومة من الدولة إن "العديد من المدنيين" قتلوا وجرحوا ودُمرت ممتلكات في القتال في ولاية أمهرة. وقالت أيضا إن "اعتقالات تعسفية" حدثت على نطاق واسع ليس فقط في أمهرة ولكن في منطقة أوروميا المجاورة والعاصمة أديس أبابا.

وأضافت: "تدعو اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إجراء التحقيقات اللازمة وضمان محاسبة تلك الكيانات التي ارتكبت عمليات قتل واعتقالات تعسفية بحق المدنيين".

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس/آب إن 183 شخصا على الأقل قتلوا في اضطرابات أمهرة منذ يوليو/تموز. ومن المستحيل التحقق من الوضع على الأرض، حيث أن السلطات الفيدرالية تقيد الوصول إلى المنطقة.

وأحيت اشتباكات أمهرة المخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أشهر من اتفاق السلام المبرم في نوفمبر 2022 والذي أنهى صراعا استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة. وانخرطت أمهرة أيضًا في حرب تيغراي، حيث تقاتل قواتها الإقليمية إلى جانب قوات الحكومة الفيدرالية ضد متمردي تيغراي.