مالي والنيجر وبوركينا فاسو ينشئون "تحالف دول الساحل" للدفاع المشترك

"لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة"

اتفق رؤساء المجالس العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو على إقامة تحالف أمني السبت تعهدوا من خلاله بمساعدة بعضهم البعض لمواجهة أي تمرد أو عدوان خارجي.، وفق النشر في سكاي نيوز الأحد.

يذكر أن كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو قامت بانقلابات لاستبعاد فرنسا كقوة مهيمنة وناظمة بدعوى حماية المقدرات الوطنية من جشع باريس، وهو ما أثار ضدها المجتمع الدولي. وفي نفس الوقت تواجه هذه الدول خطر الهجمات المسلحة من جانب متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد. وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.

وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى". وأضاف أن الدولتين الأخريين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".