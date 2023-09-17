مراكش تستدرج السياح تدريجيا بعد أسبوع من زلزال الحوز المدمر

قال المرشد السياحي: "السياح يزورون اليوم أغلب المآثر التاريخية للمدينة بأعداد كبيرة والسلطات وضعت الحواجز لتأمين مرور والمواطنين في أزقة المدن العتيقة"

استعادت مراكش التي أوقع زلزال الحوز فيها دمارا قبل نحو أسبوعين طال بنى تحتية ومنازل وعمارات تاريخية قديمة، ملامح الحياة الطبيعية ظهر أبرزها في عودة الأفواج الأولى من السياح الذين تجولوا السبت في المدينة العريقة.

وقال المرشد السياحي محمد الرويسي للأناضول: "السياح يزورون اليوم أغلب المآثر التاريخية للمدينة بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن السلطات وضعت حواجز لتأمين مرور السياح والمواطنين على السواء في أزقة المدن العتيقة".

FADEL SENNA / AFP سائحون يركبون عربة تجرها الخيول في ساحة جامع الفنا في مراكش المغربية في 12 مايو 2022.

وتابع: "السياحة بالمدينة الحمراء (مراكش) تتنفس الصعداء من جديد، وساحة جامع الفنا استعادت نشاطها بعد فترة ركود عقب الزلزال".

وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ لأيام في المغرب بعد هزة هي الأقوى منذ ستة عقود أطاحت بقرى بأكملها وطمرت تحت أنقاضها عائلات كاملة، تم خلالها العثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المنكوبين الذين فقدوا منازلهم، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيل و5674 جريحا.