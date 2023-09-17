سفير فرنسا في النيجر لا زال محاصرا وموسكو تسعى للتوسع في دول غرب افريقيا

تقرير يتطرق الى اجتماع عسكري مالي نيجيري روسي ويأتي في إطار الجهود الروسية

يواصل الأمن النيجيري فرض قيود قاسية على السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان ايتيه للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد سحب السلطات النيجيرية الحصانة الدبلوماسية عنه ومطالبته بمغادرة البلاد، وذكرت "العربية" السبت أن الأمن النيجيري منع الزيارة عن السفير الفرنسي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين تتواصل المساعي الروسية للتوسع في الدول الافريقية التي استولت عليها المجالس العسكرية.

وحظرت قوات الأمن في محيط السفارة الفرنسية دخول السيارات الى المبنى، كما كانت السلطات العسكرية منعت بوقت سابق من الشهر الحالي زيارة سفيري الاتحاد الاوروبي وإسبانيا له.

وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة أن السفير الفرنسي لدى النيجر "يحتجزه العسكريون الحاكمون" وأشار إلى أن الطعام الذي يقدم له هو عبارة عن "حصص غذائية عسكرية". ويشار الى أن فرنسا لا زالت ترفض الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيجيريا، وترفض بنفس الوقت مغادرة سفيرها تلبية لطلب الانقلابيين.

وأضاف ماكرون أن لدى فرنسا في النيجر :"اسفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، وقال إن العسكريين يمنعون عنهم الطعام والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية، مشددا على أنه "لم يعد لديه امكانية الخروج، انه شخص غير مرغوب به"وحين سئل عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال إنه سيفعل :"ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم لأنه هو صاحب السلطة الشرعية وأنا أتحدث معه كل يوم".

موسكو تسعى للتوسع بدول غرب افريقيا

وتطرقت العربية في سياق منفصل الى اجتماع عسكري روسي مالي نيجيري، حيث اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إفكوروف، مع وزيري الدفاع المالي ساجيو كامارا، ووزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي في باماكو.

وكشفت مصادر في مالي في اتصال مع "العربية/الحدث" أن الاجتماع الذي عقد بالتزامن مع تصاعد التوتر بين فرنسا والنيجر "بحث التعاون العسكري بين مالي وروسيا وكذلك تعاون نيجري روسي محتمل".

وذكر التقرير نقلا عن مصادر خاصة بأن " زيارة الوفد الروسي الذي يقوده نائب وزير الدفاع الروسي تعكس أهمية الحضور الدبلوماسي والعسكري الروسي في منطقة الساحل لدى موسكو، وحرصها على تكثيف التعاون مع المجالس العسكرية في غرب افريقيا" وتوسيع هذا التحالف ليشمل بعد مالي وبوركينا فاسو جمهورية النيجر الغنية بالموارد الطبيعية وكذلك نيجيريا.