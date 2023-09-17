الجزائر: توقيف مشتبه فيه بإشعال حرائق ضخمة وهزة أرضية خفيفة تضرب شرق البلاد

من جهتها، كشف جهاز الدرك الوطني لولاية بجاية، عن توقيف الشخص المتسبب في الحرائق المندلعة ليلة أمس السبت في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.

شهدت الجزائر خلال اليومين الأخيرين، اندلاع حرائق ضخمة في عدد من ولايات شرق البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية، في وقت يشهد شمال الجزائر موجة حر قياسية أعادت للأذهان تلك التي عرفتها البلاد شهر تموز/ يوليو الماضي.

وقالت مصالح الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان لها أنها رصدت عدة حرائق في اليومين الماضي في ولايات بجاية وجيجل وقالمة وتيزي وزو، تمكنت من إخماد بعضها. ومما سهّل من انتشار النيران الرياح التي عرفتها هذه المناطق والحرارة العالية المسجلة.

من جهتها، كشف جهاز الدرك الوطني لولاية بجاية، عن توقيف الشخص المتسبب في الحرائق المندلعة ليلة أمس السبت في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.

وبحسب بيان ذات المصالح، يتعلق الأمر بالمدعو (ت. ر) البالغ من العمر 56 سنة ينحدر من ولاية بجاية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في القضية.

وفي سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة.

وذكر جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في صفحته على موقع ” فيسبوك”، أن مركز الهزة حدد بـ3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتا إلى عدم تسجيل أية خسائر.