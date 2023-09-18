أفادت مصادر بأن “حوالي 200 خيمة نموذجية نصبت على شكل حجرات دراسية، تتوفر على جميع التجهيزات الضرورية واللوازم المدرسية

كشفت مصادر محلية، أن الدراسة بعدة مناطق متضررة من زلزال المغرب ستنطلق داخل خيم مخصصة لذلك بدءا من الاثنين، وأفاد عدد من أهالي مدينة أمزميز وبلدة أسني بإقليم الحوز (وسط) بأن آباء التلاميذ تلقوا دعوات من طرف مديرية التربية (تابعة لوزارة التربية الوطنية) باستئناف الدراسة.

وقالوا الأهالي، أمس الأحد، إن الدراسة ستكون داخل خيم مخصصة لذلك.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر بأن “حوالي 200 خيمة نموذجية نصبت على شكل حجرات دراسية، تتوفر على جميع التجهيزات الضرورية واللوازم المدرسية، لفائدة تلاميذ وتلميذات التعليم المدرسي الابتدائي”.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تتوخى “استئناف الدراسة بشكل تدريجي في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، ابتداء من اليوم الاثنين”، حسب موقع هسبريس المغربي.

كما أحالت اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم الحوز، أمس الأحد، تحت إشراف عامل الإقليم ذاته وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حوالي 6 آلاف تلميذ وتلميذة ممن يتابعون دراستهم بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، رفقة أساتذتهم، على المؤسسات التعليمية العمومية بمدينة مراكش، مع ضمان الإيواء والتغذية إلى جانب أنشطة الدعم النفسي لفائدتهم.

وبالتزامن مع نصب القوات المسلحة المغربية خياماً عبارة عن فصول دراسية في منطقة أمزميز بإقليم الحوز، أكثر المناطق تضرراً من الزلزال المدمر.

يذكر أن حوالي 530 مؤسسة تعليمية تضررت، بدرجات متفاوتة، بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب، خصوصا في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

كما سجلت الوزارة وفاة 7 أساتذة، وإصابة 39 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، في حين كانت أعداد الضحايا والمصابين من التلاميذ كبيرة.