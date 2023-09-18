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مالي: مسلحون يسيطرون مؤقتاً على مدينة قرب حدود موريتانيا

i24NEWS

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مسلحون من حركة إنقاذ أزواد (MSA)، وهي حركة سياسية ومسلحة للطوارق في منطقة أزواد في مالي، يتجمعون في الصحراء خارج ميناكا في 14 مارس 2020 خلال مؤتمر حركة إنقاذ أزواد.
Souleymane Ag Anara / AFPمسلحون من حركة إنقاذ أزواد (MSA)، وهي حركة سياسية ومسلحة للطوارق في منطقة أزواد في مالي، يتجمعون في الصحراء خارج ميناكا في 14 مارس 2020 خلال مؤتمر حركة إنقاذ أزواد.

وأكد الجيش المالي على شبكات التواصل الاجتماعي تعرّض بلدة ليري، الواقعة قرب الحدود مع موريتانيا، في منطقة تمبكتو بشمال مالي لهجوم قرابة الساعة 3:30 مساءً الأحد.

أكد مسؤولان رسميان في مالي عن سيطرة مسلحين، أمس الأح،د على معسكرين للجيش في شمال البلاد، وقد أعلن متحدث باسم تحالف يهيمن عليه الطوارق لاحقاً تبني الهجوم.

Video poster

وأكد الجيش المالي على شبكات التواصل الاجتماعي تعرّض بلدة ليري، الواقعة قرب الحدود مع موريتانيا، في منطقة تمبكتو بشمال مالي لهجوم قرابة الساعة 3:30 مساءً الأحد.

وصرح مسؤول عسكري مالي أن "العمل جار للتعامل مع الوضع".

https://twitter.com/i/web/status/1703543932963983363

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وكان مسؤول منتخب من البلدة قد قال للوكالة إن "مسلحين هاجموا المعسكرين (التابعين للجيش) في بلدة ليري الأحد"، وأضاف: "بعد القتال، سيطر المسلحون على المعسكرين. نحن ننتظر وصول تعزيزات الجيش، لكن في الوقت الحالي المسلحون هم من يسيطرون".

وأكد مسؤول رسمي من المنطقة أيضاً أن مسلحين هاجموا المعسكرين ويواصلون السيطرة عليهما، مضيفاً أن هناك وفيات لكنه غير قادر على إعطاء حصيلة.

من جهته أعلن ألمو أغ محمد المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد التي تضم تحالفاً لجماعات انفصالية مسلحة يهيمن عليه الطوارق، مسؤولية التنسيقية عن الهجوم.

https://twitter.com/i/web/status/1703532414482387127

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وقال: "لقد هاجمنا معسكرين للجيش في بلدة ليري وسيطرنا عليهما الأحد"، متابعاً: "المعسكرات تحت سيطرتنا. وأسقطنا طائرة عسكرية مالية حاولت التدخل جواً".

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