مالي: مسلحون يسيطرون مؤقتاً على مدينة قرب حدود موريتانيا

أكد مسؤولان رسميان في مالي عن سيطرة مسلحين، أمس الأح،د على معسكرين للجيش في شمال البلاد، وقد أعلن متحدث باسم تحالف يهيمن عليه الطوارق لاحقاً تبني الهجوم.

وأكد الجيش المالي على شبكات التواصل الاجتماعي تعرّض بلدة ليري، الواقعة قرب الحدود مع موريتانيا، في منطقة تمبكتو بشمال مالي لهجوم قرابة الساعة 3:30 مساءً الأحد.

وصرح مسؤول عسكري مالي أن "العمل جار للتعامل مع الوضع".