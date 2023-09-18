سفير أمريكا لدى الرباط يعرب عن تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة بعد زلزال الحوز

عبر تالوارعن تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب.

اعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط بونيت تالوار،على منصة "إكس" عن عميق تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب.

وكان بونيت تالوار قد فقام بزيارة تفقدية إلى مركز العمليات الذي أقامته الحكومة بمنطقة آسني، لمتابعة تدخلات السلطات، تلبية لاحتياجات المتضررين من زلزال الحوز، حيث جدد دعمه لعمال الإغاثة، الذين بذلوا كل جهدهم لإنقاذ الضحايا والمتضررين من مخلفات الزلزال.

وفي السياق التقى تالوار، بقادة ومتطوعين من الهلال الأحمر المغربي، باعتباره أحد الشركاء الذين يتلقون الدعم الأمريكي، حيث تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تجمعها شراكة مع جمعية الهلال الأحمر المغربي، كانت قد ساهمت في وقت سابق، بالخيام ومستلزمات النوم والنظافة والبطانيات وضروريات السلامة الأخرى لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.