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سفير أمريكا لدى الرباط يعرب عن تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة بعد زلزال الحوز

i24NEWS

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يستخدم رجال الإنقاذ المغاربة الكلاب في البحث عن ناجين تحت الأنقاض في قرية طلعت يعقوب بإقليم الحوز في المغرب الذي ضربه الزلزال في 11 سبتمبر 2023.
FADEL SENNA / AFPيستخدم رجال الإنقاذ المغاربة الكلاب في البحث عن ناجين تحت الأنقاض في قرية طلعت يعقوب بإقليم الحوز في المغرب الذي ضربه الزلزال في 11 سبتمبر 2023.

عبر تالوارعن تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب.

 اعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط بونيت تالوار،على منصة "إكس" عن عميق تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب.

وكان بونيت تالوار قد فقام بزيارة تفقدية إلى مركز العمليات الذي أقامته الحكومة بمنطقة آسني، لمتابعة تدخلات السلطات، تلبية لاحتياجات المتضررين من زلزال الحوز، حيث جدد دعمه لعمال الإغاثة، الذين بذلوا كل جهدهم لإنقاذ الضحايا والمتضررين من مخلفات الزلزال.

وفي السياق التقى تالوار، بقادة ومتطوعين من الهلال الأحمر المغربي، باعتباره أحد الشركاء الذين يتلقون الدعم الأمريكي، حيث تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تجمعها شراكة مع جمعية الهلال الأحمر المغربي، كانت قد ساهمت في وقت سابق، بالخيام ومستلزمات النوم والنظافة والبطانيات وضروريات السلامة الأخرى لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

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