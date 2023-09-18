إلى "تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك"

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن تأجيل تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية واللجان الجهوية التابعة لها، إلى "تاريخ لاحق يُحدد بمقرر لوزير الداخلية قبل انصرام أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك" في ظل الوضع الاستثنائي المترتب عن زلزال الحوز الذي ضرب المغرب والذي يشكل قوة قاهرة “يتعذر توفير الشروط الكفيلة بضمان إجراء العمليات المتصلة بتحضير وإجراء الاقتراع في التاريخ المحدد بموجب القرار رقم 2272.23”.

وكانت الجريدة الرسمية، قد أصدر قرار التأجيل رقم 2300.23 الصادر في الـ12 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري ينص على تأجيل الانتخابات، ونصت المادة الثانية من المقرر الوزاري "رقم 2272.23” على إيداع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية جهوية بمقر ولاية الجهة التابع لها مقر اللجنة الجهوية المعنية من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بصفة شخصية؛ وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك وإلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة الـ 20 من الشهر عينه، داخل أوقات العمل الرسمية.

وكان من المقرر أن تبتدئ الحملة الانتخابية المرتبطة بهذه الانتخابات في الساعة الأولى من يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أن تنتهي في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الـ27 من الشهر ذاته، وحسب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.22.64 الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022 والمتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية بالمغرب، فإن المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية يتولى “تدبير شؤون الطائفة وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي”، إضافة إلى صيانة وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية، في تراثها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه.

ويُعهد إلى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية "مهمة إبداء الرأي للعاهل المغربي بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية، لإضافة إلى تدبير ممتلكات الطائفة وتنميتها والمحافظة عليها" بالاضافة إلى "رفع المجلس إلى علم العاهل المغربي في إطار الاختصاصات الموكولة إليه جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين وضعية الطائفة اليهودية، كما يمكن للحكومة أن تحيل إلى المجلس القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته".