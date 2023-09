الرئيس الأمريكي يعزي العاهل المغربي في ضحايا زلزال الحوز ويجدد تأكيده على "الشراكة العميقة بين البلدين"

أعلنت البيت الأبيض في بيان، أن رئيس الولايات المتحدة الأميركي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، لتقديم "العزاء بصفة شخصية، وكذا تعازي الشعب والحكومة الأمريكيتين، وذلك في أعقاب في ضحايا زلزال الحوز، كما جدد تأكيده على الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة.

واستعرض الطرفان"المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، بما في ذلك مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة"، وناقشا "استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في تعافي المناطق المتضررة"، واتفق الزعيمان "على البقاء على اتصال وثيق".

وكان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرباط بونيت تالوار، قد أعلن ، اليوم الإثنين، على منصة "إكس" عن عميق تأثره بقصص الناجين ومظاهر التآزر التي اتسم بها المغاربة في أعقاب زلزال الحوز، مؤكدا صداقة الولايات المتحدة وتضامنها مع المغرب.

وكان بونيت تالوار قد فقام بزيارة تفقدية إلى مركز العمليات الذي أقامته الحكومة بمنطقة آسني، لمتابعة تدخلات السلطات، تلبية لاحتياجات المتضررين من زلزال الحوز، حيث جدد دعمه لعمال الإغاثة، الذين بذلوا كل جهدهم لإنقاذ الضحايا والمتضررين من مخلفات الزلزال.

وفي السياق التقى تالوار، بقادة ومتطوعين من الهلال الأحمر المغربي، باعتباره أحد الشركاء الذين يتلقون الدعم الأمريكي، حيث تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تجمعها شراكة مع جمعية الهلال الأحمر المغربي، كانت قد ساهمت في وقت سابق، بالخيام ومستلزمات النوم والنظافة والبطانيات وضروريات السلامة الأخرى لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

عث الملك محمد السادس برقيات شكر وامتنان إلى فرق الإنقاذ الدولية، بمناسبة مشاركتها في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.