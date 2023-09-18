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المرصد السوري: مصرع أكثر من 100 سوري وأكثر 100 آخرين في عداد المفقودين في فيضانات مدينة درنة شرق ليبيا

i24NEWS - AFP

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سيارات مقلوبة ملقاة بين الحطام الآخر الناجم عن الفيضانات المفاجئة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2023
AFPسيارات مقلوبة ملقاة بين الحطام الآخر الناجم عن الفيضانات المفاجئة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2023

"تم تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مئة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات مؤدية بحياة 3300 شخص، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين"

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان، اليوم الإثنين، مقتل 112 سورياً، بينهم عائلات برمّتها، فيما لا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا، حيث تستضيف ليبيا جالية سورية كبيرة، كما تعد منطلقاً أساسياً لمهاجرين من سوريا ومن دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة باتجاه أوروبا.

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وأفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنه "تم تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مئة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات التي ضربت درنة في 10 أيلول/سبتمبر الجاري ، مؤدية بحياة 3300 شخص، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين"

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وقال خالد علي (37 عاماً) الذي يتحدر من محافظة درعا في جنوب سوريا ويسكن في مدينة درنة شرق ليبيا عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "فقدت اثنين من أولاد أخوتي، هاني عبد الحميد علي ومحمود فيصل علي، وزوجتيهما وأطفالهما الستة، أصغرهم يبلغ ستة أشهر فقط" وأضاف "جرفت الفيضانات منزلهم، ولم يبق منه شيئاً"، مشيراً إلى أنه تعرف على جثتي الشابين بعدما تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقبل ثلاث سنوات، انتقل الشابان هاني ومحمود وأفراد آخرون من العائلة بينهم خالد، إلى ليبيا بحثاً عن مصدر رزق مع بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي كانوا لجأوا إليه هرباً من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن النزاع المستمر في سوريا منذ 2011.

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وفي السياق قال ابراهيم قلعجي (46 عاماً)، لوكالة فرانس برس "كنا على تواصل معهم قبل ثلاث ساعات من الفيضانات، وقالوا لنا إن الأمطار غزيرة (...) ثم انقطع التواصل تماماً، موضحاً "علمنا لاحقاً من أحد الأطباء أن أخي وزوجته توفيا، لكن ليس هناك أثر لبقية أفراد العائلة"وأضاف "سلمنا أمرنا لله. عاشوا في غربة وماتوا في غربة" وأضاف ابراهيم "أخي الناجي هناك اليوم لا يملك اي ورقة تثبت هويته وبات بلا ماض وحاضر ومستقبل"

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وتسبب الإعصار "دانيال" في ليبيا في مقتل وفقد ما يزيد على 20 ألف شخص، فضلا عن الأضرار المادية الكبيرة التي تركزت في مدينة درنة الساحلية شرقي ليبيا.

https://twitter.com/i/web/status/1703698068149789013

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