مالي: توتر متصاعد بعد مواجهات المسلحة بين قوات الجيش المدعومة من "فاغنر" وقوات الأزواد وجهود لإنقاذ اتفاق الجزائر

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش قبل أيام تعرض قواته لهجوم استهدف قاعدة عسكرية في بلدة ليرة، من قبل قوات الأزواد، وطلب من المدنيين الابتعاد عن ساحة المعركة

بعد عودة المواجهات المسلحة بين قوات الجيش المدعومة من "فاغنر" الروسية، وقوات حركات الأزواد، يتصاعد التوتر في شمال مالي، وسط مخاوف من انهيار اتفاق الجزائر للسلام، بعد هدنة سنوات.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش قبل أيام تعرض قواته لهجوم استهدف قاعدة عسكرية في بلدة ليرة، من قبل قوات الأزواد، وطلب من المدنيين الابتعاد عن ساحة المعركة، فيما أعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم"، الذي يضم تحالف حركات الأزواد، سيطرته على القاعدة العسكرية في منطقة ليرة، بعد مقتل وأسر عدد من الجنود الماليين، وإسقاط طائرة عسكرية

بعدما قرر الجيش المالي، الذي تدعمه "فاغنر"، السيطرة على القاعدة العسكرية التي انسحبت منها بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، في منطقة بير شماليّ مالي، في 13 أغسطس/آب الماضي، اندلعت مخاوف من انهيار اتفاق السلام

يظهر المشهد وفقا "للعربي الجديد" على أنه صراع مواقع وخطوط، ورغبة في سيطرة الجيش المالي على القواعد التي كانت تتمركز فيها "مينسوما"، لكن مجموع المعطيات الراهنة، خصوصاً بعد إسقاط الأزواد لطائرة تتبع للجيش المالي، يؤكد أن الوضع يتجه نحو مزيد من التوتر وتفاقم الصراع بين الحكومة المركزية وحركات الأزواد.

وقال "الإطار الاستراتيجي الدائم"، في بيان صدر الأحد الماضي، إن "الحكومة الانتقالية في باماكو انتهكت اتفاق السلام والمصالحة"، واعتبر أن "هجوم الجيش المالي على قواعدها يعتبر انتهاكاً صارخاً للترتيبات الأمنية لعام 2014".

واستنكر الإطار "استغلال مجموعة فاغنر للمنشآت الاستراتيجية التي بُنيَت على حساب الأمم المتحدة، وبشكل رئيسي مساهمات الدول التي صنفت هذه الشركة المرتزقة الخاصة على القائمة السوداء للمنظمات العدائية، واعتبرت ذلك في بيانها انتهاكاً للمواثيق الدولية".

وبحسب مراقبون لتطورات المشهد الأمني في شمال مالي، يعتقدون أن تعزيز الجيش المالي قواته مستعيناً بـ"فاغنر"، هو الدافع الأساسي لانطلاقه لتحريك تمركزات في مناطق في الشمال.

بالنسبة إلى حركات الطوارق، فإن اتفاق الجزائر بصدد الانهيار، وتبدو العودة إلى القتال أقرب، وهي تحمّل في بياناتها الأخيرة المجلس العسكري الحاكم في باماكو "المسؤولية عن العواقب التي وصفتها بالوخيمة، والتي ستسببها استراتيجيته الحالية المتمثلة بخرق وقف إطلاق النار".

ويشكل ذلك مصدر قلق لافت للجزائر، إذ عبّرت الأخيرة عن مخاوف جدية من انهيار اتفاق السلام في الجزائر، واندلاع حرب جديدة في مالي، تزيد الأوضاع توتراً في المنطقة.