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بعد زلزال الحوز: هزات أرضية جديدة تضرب المغرب ومصر

i24NEWS

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تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 سبتمبر 2023 منظرًا للمباني المتضررة في قرية سيدي حسين التي ضربها الزلزال في إقليم الحوز في جبال الأطلس الكبير وسط المغرب.
FETHI BELAID / AFPتظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 سبتمبر 2023 منظرًا للمباني المتضررة في قرية سيدي حسين التي ضربها الزلزال في إقليم الحوز في جبال الأطلس الكبير وسط المغرب.

فيما سجلت هزة ارتدادية أقوى، في تمام الساعة العاشرة و17 دقيقة و46 ثانية بضواحي مراكش، بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر

سجلت صباح اليوم الأربعاء، هزات ارتدادية بدرجات متفاوتة بضواحي مدينة مراكش، فيما ضربت هزة أرضية قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، مصر، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (حكومي).

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وبلغت الهزة الارتدادية الأولى، في تمام الساعة التاسعة و9 دقائق و 10 ثواني، 3.9 درجات على سلم ريشتر، وسجلت هذه الهزة تحديدا على بعد 45 كيلومترا من منطقة أوكايمدن، الذي يقع على بعد 74 كيلومتر عن مراكش.

فيما سجلت هزة ارتدادية أقوى، في تمام الساعة العاشرة و17 دقيقة و46 ثانية بضواحي مراكش، بلغت قوتها 4.1 درجات على سلم ريشتر، حسب رصد معهد الجيوفيزياء الإسباني.

وصنف المعهد، الهزة الأرضية ضمن مستوى الخطر الأحمر.

من جانبه، كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عن تسجيل هزة أرضية في نفس التوقيت، لكنه رصد قوتها 3.4 درجات.

ومن جانب آخر، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل "سجلت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، على بعد 265 كيلومترا شمال غرب (مدينة) مرسى مطروح، بشمال مصر".

وأضاف المعهد أن الهزة وقعت عند الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 ت.غ)، مشيرا إلى أنه "لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات (حتى الساعة 08:28 ت.غ).

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