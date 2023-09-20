لتطوير"سلائف المواد النشطة" لبطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز، أو NCM، بالإضافة إلى وحدات إنتاج لكاثودات LFP ومرافق إعادة تدوير مواد البطاريات"

أعلنت شركة CNGR Advanced Material Co، الصينية المتخصصة في تصنيع مكونات البطاريات، أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق الاستثمار الخاص الأفريقي "المدى" لبناء قاعدة صناعية في المغرب، لتطوير "سلائف المواد النشطة" لبطاريات النيكل والكوبالت والمنغنيز، أو NCM، بالإضافة إلى وحدات إنتاج لكاثودات LFP ومرافق إعادة تدوير مواد البطاريات.

وقال الشركاء في بيان مشترك إن "أعمال البناء في موقع الجرف الأصفر ستبدأ العام الجاري، ومن المقرر أن يتم إنتاج أول مواد البطاريات في عام 2025. وأن يتجاوز إجمالي الاستثمار 20 مليار درهم (2 مليار دولار)، وتباع البيان إن"إنتاج المشروع، الذي يكفي لتجهيز أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا، سيتم تصديره بشكل أساسي" ويجري الشركاء محادثات مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتأمين كميات الفوسفاط المتاحة.

ويعتبر المغرب بلدا غنيا بموارد الفوسفاط، وهو عنصر أساسي في تصنيع خلايا الليثيوم، أو LFP، التي تستخدم بشكل متزايد في السيارات الكهربائية. كما أن المغرب توجد في موقع استراتيجي، وهي أقرب بلد إفريقي إلى أوروبا، التي تعتبر سوقا متناميا للسيارات الكهربائية.