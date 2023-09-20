“سيشارك في هذا الحدث الكبير للتأكيد على سيادة النيجر، تماشيا مع التوجهات الجديدة”، وهي فرصة لرؤساء الدول والحكومات لتقييم وبحث التحدّيات المتعددّة.

أعلن وزير الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية بوكاري ياو سانغاري، مشاركة بلاده لأول مرة في أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن وفد البلاد “سيشارك في هذا الحدث الكبير للتأكيد على سيادة النيجر، تماشيا مع التوجهات الجديدة”، وهي فرصة لرؤساء الدول والحكومات لتقييم وبحث التحدّيات المتعددّة.

وكان قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر، قد أعلن عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي في شهر أغسطس/آب المنصرم لحكم البلاد، حيث عين وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

وكان عبد الرحمن تياني (رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر) قد قاد يوم 26 يوليو/تموز المنصرم انقلابا عسكريا سلميا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.