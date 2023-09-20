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تقرير: "السلطات المغربية تطرد صحافيا ومصورة فرنسيين مواليين للبوليساريو"

i24NEWS

دقيقة 2
رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يصلا لحضور مؤتمر في مخيم الداخلة للاجئين ، الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، بتاريخ 13 يناير 2023.
Ryad KRAMDI / AFPرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يصلا لحضور مؤتمر في مخيم الداخلة للاجئين ، الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، بتاريخ 13 يناير 2023.

قالت "ماروك انتلجونس"أن " السلطلت قامت بذلك لقيامهما بتصوير الأخبار دون الحصول على التصاريح اللازمة ولموالاتهما للبوليساريو".

أعلن الصحافي الفرنسي في مجلة "ماريان" الفرنسية كوينتين مولر، على حسابه في "اكس" أنه تم ترحيله مع زمليته المصورة الصحافية تيريز دي كامبو من المغرب في الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأربعاء، في ما قالت "ماروك انتلجونس"أن " السلطلت قامت بذلك لقيامهما بتصوير الأخبار دون الحصول على التصاريح اللازمة ولموالاتهما للبوليساريو".

https://twitter.com/i/web/status/1704472521263702178

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أشار مولر إلى أنه كان يعمل على تحقيق صحفي حول المغرب وأن جوازه الفرنسي كان الشيء الذي حماه من الاعتقال.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد طردت صحافيين فرنسيين، في فبراير/شباط من عام 2015، يتعلق الأمر بـ(جان لويس بيريز وبيير تشوتارد من وكالة "بريميري لينيه" وقالت إنهما "كانا يصوران فيلما وثائقيا للقناة الفرنسية الثالثة"

https://twitter.com/i/web/status/1704493103048982685

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