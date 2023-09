تقرير: "السلطات المغربية تطرد صحافيا ومصورة فرنسيين مواليين للبوليساريو"

أعلن الصحافي الفرنسي في مجلة "ماريان" الفرنسية كوينتين مولر، على حسابه في "اكس" أنه تم ترحيله مع زمليته المصورة الصحافية تيريز دي كامبو من المغرب في الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأربعاء، في ما قالت "ماروك انتلجونس"أن " السلطلت قامت بذلك لقيامهما بتصوير الأخبار دون الحصول على التصاريح اللازمة ولموالاتهما للبوليساريو".

