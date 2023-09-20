تقرير: "السلطات المغربية تطرد صحافيا ومصورة فرنسيين مواليين للبوليساريو"

قالت "ماروك انتلجونس"أن " السلطلت قامت بذلك لقيامهما بتصوير الأخبار دون الحصول على التصاريح اللازمة ولموالاتهما للبوليساريو".

أعلن الصحافي الفرنسي في مجلة "ماريان" الفرنسية كوينتين مولر، على حسابه في "اكس" أنه تم ترحيله مع زمليته المصورة الصحافية تيريز دي كامبو من المغرب في الساعة الثالثة صباحا من اليوم الأربعاء، في ما قالت "ماروك انتلجونس"أن " السلطلت قامت بذلك لقيامهما بتصوير الأخبار دون الحصول على التصاريح اللازمة ولموالاتهما للبوليساريو".

https://twitter.com/i/web/status/1704472521263702178 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أشار مولر إلى أنه كان يعمل على تحقيق صحفي حول المغرب وأن جوازه الفرنسي كان الشيء الذي حماه من الاعتقال.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد طردت صحافيين فرنسيين، في فبراير/شباط من عام 2015، يتعلق الأمر بـ(جان لويس بيريز وبيير تشوتارد من وكالة "بريميري لينيه" وقالت إنهما "كانا يصوران فيلما وثائقيا للقناة الفرنسية الثالثة"