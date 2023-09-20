زلزال الحوز: العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة

تندرج جلسة العمل الجديدة هذه استكمالا للتوجيهات العاهل المغربي التي أصدرها خلال اجتماعي 9 و14 سبتمبر/أيلول الجاري،

ترأس العاهل المغربي محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وتندرج جلسة العمل الجديدة هذه استكمالا للتوجيهات العاهل المغربي التي أصدرها خلال اجتماعي 9 و14 سبتمبر/أيلول الجاري، "والتي أرست أسس برنامج مدروس ومندمج وطموح يهدف إلى توفير استجابة قوية ومتماسكة وسريعة واستباقية".

وكانت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، قد عقدت، الإثنين المنصرم، بالرباط، اجتماعا لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وقال رئيس الحكومة المغربي، في تصريح صحافي عقب هذا الاجتماع، إن اللجنة "بصدد وضع تصور لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، وسيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري".