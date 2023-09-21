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رئيس جمهورية الشيلي يمنح عمدة مدينة طنجة المغربية صفة قنصل شرفي

i24NEWS

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ميناء طنجة المتوسطي للحاويات ومحطة رونو في القصر الصغير، بالقرب من مدينة طنجة الساحلية شمال شرق المغرب.
FADEL SENNA / AFPميناء طنجة المتوسطي للحاويات ومحطة رونو في القصر الصغير، بالقرب من مدينة طنجة الساحلية شمال شرق المغرب.

رئيس جمهورية الشيلي مرسوما بتعيين منير ليموري بناء على توصية من سفارت الشيلي لدى الرباط، لـ"تعزيز الروابط الدبلوماسية بينهما وتقوية علاقاتهما

تسلم رئيس المجلس الجماعي لطنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المغربية منير ليموري، أوراقَ اعتماده   قنصلا شرفيا على مستوى جهة طنجة، اليوم الخميس، بمقر السفارة الشيلي لدى الرباط، وكان رئيس جمهورية الشيلي، غابرييل بوريك، قد وقع مرسوما بتعيين منير ليموري بناء على توصية من سفارت الشيلي  لدى الرباط، لـ"تعزيز الروابط الدبلوماسية بينهما وتقوية علاقاتهما على مختلف الأصعدة.

وجاء اختيارمنير ليموري لهذا المنصب الرمزي تقديرا للدور الذي يقوم به لتقوية العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وبالنظر لإسهامه الكبير في التقارب بين البلدين في العديد من المجالات بما فيها الثقافية والاقتصادية والسياسية”. 

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