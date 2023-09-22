زلزال الحوز: تضرر أكثر من 2.8 مليون مغربي وحوالي 2930 قرية في 163 جماعة

عدد المساكن المنهارة بفعل الزلزال حتى الآن، بما يزيد عن 59 ألف مبنى، منها حوالي 20 ألفا دمرت بشكل كامل، فيما أظهرت التقديرات الرسمية الصادرة عن اللجنة المختصة

تسبّب زلزال الحوز في المغرب في حوالي، 2.8 مليون مغربي أي ما يمثل ثلي الساكنة الاجمالية في مجمل المناطق والأقاليم المعنية بالزلزال، في ماتضررت أكثر من 2930 قرية تابعة لـ 163 جماعة، وهو ما يمثل الثلث من مجموع القرى المتواجدة بمنطقة إقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، بحسب آخر المعطيات الرسمية التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة.

وقدّر لقجع عدد المساكن المنهارة بفعل الزلزال حتى الآن، بما يزيد عن 59 ألف مبنى، منها حوالي 20 ألفا دمرت بشكل كامل، فيما أظهرت التقديرات الرسمية الصادرة عن اللجنة المختصة، أن الثلث الآخر من المناطق المتضررة سجّل انهيارات جزئية.

وفي السياق ذاته، نوه المسؤول الحكومة، بالمجهوذات التي بذلها المتدخلين والسلطات المعنية تحت قيادة الملك وبتوجيهات منه، وتفاعلها الفوري السريع مع الفاجعة التي ألمت بالمملكة ومتطلباتها، مبرزا أن "تدبير المغرب لكل تلك الاشكالات المرتبطة بالظروف الصعبة يثبت عراقة الأمة وقدرة أبنائها على استخراج الطرق الكفيلة لمواجهة الأزمات".

وفي السياق ذاته، اثنى لقجع على التجاوب الطوعي للمغاربة أشخاص ذاتيين أو معنويين مقيمن بالخارج أو داخله للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، وتطوعهم وتنقلهم إلى المناطق التضررة والمساهمة بإمدادات وإعانات للساكنة.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى السلطات المعنية وفي أقل من 24 ساعة عقب الفاجعة، كانت على أهبة التجند، بحيث ترأس الملك محمد السادس أول جلسة عمل لاعتماد تدابير استعجالية لتدبير آثار الزلزال، كما عملت مختلف المصالح لأجرأة التوجيهات الملكية على أرض الواقع.