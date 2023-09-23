الحكومة المغربية: 250 دولارا شهريًا لكل عائلة تضررت بالزلزال

المغرب: الزلزال أثّر على 2.8 مليون شخص ودمّر 60 ألف منزل

أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، عزمها صرف 2500 درهم (250 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من سبتمبر/ أيلول الجاري ولمدة سنة. جاء ذلك وفق كلمة أدلى بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان،بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلاً تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولاراً) شهرياً على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئياً.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عدداً من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.