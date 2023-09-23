الجزائر: السلطات تعلن إخماد كافة الحرائق دون تسجيل ضحايا

واستطاعت الجزائر احتواء كافة حرائق الغابات التي اندلعت في الآونة الأخيرة، دون تسجيل ضحايا.

أفاد بيان لإدارة الحماية (الدفاع) المدنية الجزائرية، ليلة اليوم السبت، أن السلطات في البلاد قامت إخماد كافة حرائق الغابات بعموم البلاد دون تسجيل ضحايا.

وقال البيان إنه "بحلول العاشرة ليلا (21:00 ت.غ)، جرى إخماد حريق غابة أييس ببلدية سيدي معروف بولاية جيجل الساحلية (شرق)، وحريق غابة جبل كوندورسي ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة (شرق)، وحريق غابة زنطوط ببلدية تامريجت بولاية بجاية الساحلية (شرق)".

واستطاعت الجزائر احتواء كافة حرائق الغابات التي اندلعت في الآونة الأخيرة، دون تسجيل ضحايا.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، كافحت فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بطائرات إطفاء للجيش ومروحيات ومتطوعين، لإخماد عشرات حرائق الغابات (فاق عددها 80) عبر نحو 15 ولاية، أغلبها بوسط وشرقي البلاد.

كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية شمال الجزائر، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي بنشوب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات.

وكانت قد أفادت مصادر رسمية جزائرية، في يوليو / تمّوز الماضي، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الحرائق إلى 34 شخصا من بينهم 10 جنود، وإصابة 26 شخصا، جراء موجة الحرائق التي تضرب أنحاء متفرقة من البلاد وسيما الشمالية منها.