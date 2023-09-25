مناورات بحرية مغربية إسبانية مشتركة بالقرب من السواحل الايبيرية

التقرير الاسباني العسكرية قال إن هذا التدريب العسكري هو مخطط له مع حلف شمال الأطلسي

أجرت البحرية الملكية المغربية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الإسبانية من PASSEX قرب السواحل الأيبيرية، حيث استخدمت خلالها البحرية المغربية الفرقاطة "طارق بن زياد" في حين شاركت الفرقاطة الإسبانية "مينديز نونيز".

وبحسب ما نقله موقع "هسبرس" نقلا عن موقع "ديفنسا" الإسباني المتخصص بالأخبار العسكرية فإن هذا التدريب العسكري هو "مخطط له بين البحرية الملكية المغربية وحلف شمال الأطلسي"، حيث أن الفرقاطة "مينديز نونيز" مدمجة في وحدة فرقة العمل البحرية المشتركة ذات الجاهزية العالية جدا التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي يطلق عليها "التجمع البحري الدائم لحلف شمال الأطلسي" أو "المجموعة البحرية الدائمة للناتو".

الموقع الاسباني أشار الى أن الفرقاطة المغربية متعددة المهام ويبلغ طولها 105 أمتار ويبلغ عرضها 13، وتتميز بقدرة حمل 2600 طن و110 أشخاص وقامت بتطويرها شركة "دامن شيلديه" خصيصا للقوات البحرية المغربية، وهي تشكل مع سفن أخرى العمود الفقري للبحرية المغربية.

ولفت الموقع الاسباني العسكري الى امتلاك الجيش المغربي سفنا قتالية أكثر قوة مثل الفرقاطة "محمد السادس" وهذا يجعل البحرية البحرية المغربية أحد أكثر البحريات حداثة على مستوى القارة الاقريقية، مع قابلية هذه القطع البحرية للتشغيل البيني مع قوات أخرى.