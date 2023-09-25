الجزائر تعتقل شبكة "تعاونت مع أطراف معادية وحرضت على ضرب الوحدة الوطنية"

هذه الشبكة تضم 15 شخصا "تعاملوا مع أطراف معادية من خلال الفضاء السيبراني"

أعلنت الشرطة الجزائرية اليوم عن ضبط شبكة إجرامية تحريضية :"تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي،وتستهدف الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة".

وذكر البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية أن "شرطة ولاية الوادي، جنوب شرق الجزائر، ضبطت هذه الشبكة التي تضم 15 شخصا، كانوا يتعاملون مع أطراف معادية من خلال الفضاء السيبراني".

وذكر البيان أن "أعضاء الشبكة كانوا يقومون بتزييف المعلومات ونشر وترويج أخبار مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي".

وعرض المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المتخصصة بمكافحة الجرائم الالكترونية والاتصالات في الجزائر العاصمة.