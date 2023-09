بعد أقل من أسبوع على تأسيسه: "الحزب القومي الريفي" يطلب من الجزائر "الاعتراف بجمهورية الريف في أقرب وقت ممكن"

قال أحد القادة الرئيسيين لـ"الحزب القومي الريفي" جابر الغديوي، "نطلب من الجزائر الكبرى أن تستقبل سكان الريف الذين سيهربون من المغرب" وأضاف "إنه نداء عاجل نوجهه إلى الجزائر الكبرى. نريد من الجزائر أن تفتح لنا مراكز التدريب حتى نتمكن من تعلم كيفية استخدام الأسلحة".

يأتي نداء الغديوي بعد أكثر من اسبوع من تأسيس"الحزب" في بروكسييل بدعم من الجزائر، وتابع "نريد أن تعاملنا الجزائر مثل حركات التحرر الأخرى، القديمة والجديدة"واضاف "أطلب من الجزائر الاعتراف بجمهورية الريف في أقرب وقت ممكن".

وأشاد جابر الغديوي، الملقب بيوبا أدغينو، بالسلطات الجزائرية لدعمها لجبهة البوليساريو الأسبوع المنصرم في بروكسل عبر تصريح له على قناة AL24 News الإخبارية الجزائرية. وقال "إننا نعتمد بشكل أساسي على الجزائر الكبرى وجنوب إفريقيا وكذلك دول أمريكا اللاتينية حتى تدعمنا في كفاحنا من أجل الاستقلال".

وكانت الجزائر، قد استضافت في الستينيات والسبعينيات، حركة تقرير المصير واستقلال جزر الكناري (MPAIAC) وفرعها المسلح، الذي أسسه أنطونيو كوبيلو (1930-2012) في الجزائر العاصمة. وبفضل السلطة الجزائرية أيضًا، تمكنت MPAIAC، في عام 1968، من الحصول على اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بها، كممثل شرعي لـ "شعب جزر الكناري".

وكانت المخابرات الخارجية الجزائرية، قد تمكنت من تعبيد الطريق، نهاية الأسبوع المنصرم، للإعلان عن تأسيس ما سمي "الحزب القومي الريفي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، "جمعت فيه بعض المنتسبين إلى شبكات الابتزاز بالانفصال، خاصة من أعضاء حركة 18 سبتمبر/أيلول لاستقلال الريف بالمغرب" بجسب ما كشفت عنه صحيفة "الصباح" الجزائرية، الخميس المنصرم.

واشارت الصحيفة إلى أن "السلطات الجزائرية خطط لإنشاء هذا الحزب من خلال تجنيد العشرات من ذوي الأصول الريفية المقيمين في أوربا يدور أغلبهم في فلك النائب البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، والمطلوب للقضاء المغربي بتهمة تهريب المخدرات، قبل الاحتماء بالحركة المذكورة منذ عام 2014، والتي تولى قيادتها بعد ذلك".