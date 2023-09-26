قالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها،واقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

طالب المجلس العسكري بالنيجر، اليوم الثلاثاء، فرنسا بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي وبجدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية، وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلباً من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها،واقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في مقابلة تلفزيونية، الأحد المنصرم ، أن "فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر الوشيكة"وأضاف أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".

ومن جهته رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبراً ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".

وكانت فرنسا قد رفضت الانصياع لـ"أوامر" المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية تموز/يوليو المنصرم مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو "السلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، الأحد المنصرم.

وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.

جدير بالذكر أنه منذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو/تموز المنصرم، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.