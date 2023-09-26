السفير المغربي يلفت نظر العالم للوضع المزري الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف ويؤكد :حل النزاع المفتعل حول الصحراء لن يكون الا سياسا

أكد السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال كلمته اليوم أمام الجمعية العامة على تشبث المملكة المغربية بالحل السياسي لقضية الصحراء، وعن دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة ستافان ديمستورا وان الحل النهائي لن يكون الا سياسيا بمشاركة كافة الأطراف خاصة الجزائر، وبنفس الوقت تطرق الى الأوضاع الانسانية الصعبة لمخيمات تندوف التي ترعاها الجزائر مطالبا المجتمع الدولي ايجاد حل مناسب للسكان الذين يعانون من وضع انساني صعب.

وصرح خلال كلمته :"المملكة المغربية تواصل تشبثها بحل سياسي ونهائي لنزاع الاقليم المفتعل حول الصحراء المغربية ، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار والسلم في المنطقة والقارة الافريقية ، ويواصل المغرب دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان ديمستورا لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين ، خاصة الجزائر الطرف الأساسي في هذا النزاع طبقا للقرار 2654 لمجلس الأمن فإنه يجدد التأكيد على أن الحل النهائي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق ".

وـأكد هلال على تمسك المملكة بمبادرة الحكم الذاتي :"وتظل مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية هي الحل الوحيد والأوحد ولا بديل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ، وعلى هذا الأساس تدعم اليوم أكثر من 100 دولة من كل جهات العالم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما افتتحت اكثر من 30 دولة ومنظمة اقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء".وعن الجهود التي تبذلها المغرب في الاقاليم الجنوبية قال:"وفي اطار النموذج الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية رصدت له ميزانية فاقت عشرة مليارات دولار وتم انجازة بنسبه 81 بالمئة ، ولفت الى ان ستافان ديمستورا عاين هذه المشاريع.

طالب هلال في كلمته المجتمع الدولي الالتفات الى الوضع الانساني الصعب الذي تعانيه مخيمات تندوف في الجزائر قائلا :"ان المملكة تعرب عن قلقها البالغ حيال الوضع الإنساني الصعب الذي تواجهه مخيمات تندوف في الجزائر ، فرضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لحماية جماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية ، ان هذا الوضع الشاذ يستدعي لفت المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي والنداءات المتكررة لمجلس الأمن منذ عام 2011، ان عدم التسجيل السكان فتح الباب على مصراعيه لاختلاس المساعدات الانسانية الموجهة اليها كما شهدت على ذلك تقارير المنظمة الدولية والاقليمية والغير حكومية وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في ينارير 2023".

وتطرق هلال في كلمته الى عدة ملفات بينها الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ومواجهة المغرب الأزمة من خلال خطة شاملة رصدت لها ميزانية بلغت 15 مليار دولار على مدار 5 سنوات لمواجهة آثاره والاضرار الذي تسببها.

وتحدث الى ملفات دولية من ابرزها خطاب الكراهية في العالم معربا عن قلق بلاده وقال :"تعرب المملكة عن عميق قلقها عن التمادي بإشاعة خطاب الكراهية خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بما يساهم في بث الانقسامات داخل المجتمعات وبين الثقافات والدول وانتشار التطرف العنيف ويمثل عاملا أساسيا لعدم الاستقرار العالمي".

كما أدان هلال اعتداءات حرق المصحف الشريف بعدد من البلدان وقال إن :"المملكة المغربية تؤكد رفضها مجددا القاطع واستنكارها لأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة وتنديدها الشديد لإحراق وتدنيس المصحف الشريف والذي يمس مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم ويعتبر خرقا لأبسط قواعد حقوق الانسان ويتوجب على الدول المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع هذه الخروقات وتماشيا مع هذا الموقف قدمت المملكة المغربية هذا العام قرارا يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية تم اعتماده بالاجماع من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين تدنيس الكتب السماوية ويصنف لأول مرة هذه الأعمال ضمن انتهاكات القانون الدولي، كما دعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة الى تنظيم أول مؤتمر حول خطاب الكراهية في عام 2025".