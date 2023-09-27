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الرئيس الجزائري ووزير الدفاع الإيطالي يستعرضان مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين

i24NEWS

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني وهم يتصافحون خلال اجتماعهم في القصر الرئاسي في الجزائر العاصمة.في 23 يناير 2023
Handout / Palazzo Chigi press office / AFPالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني وهم يتصافحون خلال اجتماعهم في القصر الرئاسي في الجزائر العاصمة.في 23 يناير 2023

ناقش الطرفان "سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط"

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الدفاع الإيطالي ڤويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، "مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك" وناقشا"التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط" وتبادلا وجهات النظر حول "مختلف القضايا الراهنة". 

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وفي السياق أشاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، "بعراقة ومكانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات" مؤكدا على أن "الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم وبالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين".

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وكان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون قد استقبل، اليوم الأربعاء. وزير الدفاع الإيطالي السيد ڤويدو كروزيتو الذي يقوم  بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حضر اللقاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، بومدين بن عتو.

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