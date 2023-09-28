ليبيا: محنة درنا تتفاقم مع تحلل الجثث وتلوث المياه الجوفية

تم رصد تلوث جرثومي في جميع مصادر المياه الجوفية بمدينة درنة المنكوبة على إثر اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث جراء الفيضانات

رصدت السلطات الصحية في شرق ليبيا تلوثا جرثوميا في جميع مصادر المياه الجوفية بمدينة درنة المنكوبة على إثر اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث جراء الفيضانات التي تفاعلت مع عاصفة دانيال، على ما جاء في موقع رأي اليوم.

وأشار بيان لإدارة العام لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأربعاء إلى أن "فرقها تواصل معاينة مصادر المياه بالمدن المنكوبة عبر إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بما في ذلك إجراء تحاليل للمياه بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر في درنة لمحطة تحلية مياه البحر الواصلة إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري".

وأظهرت النتائج تلوث مياه البحر تلوثا كيميائيا وجرثوميا نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث بداخلها. ووضعت الفرق مادة الكلور على هيئة حبوب لتطهير المياه الى جانب توعية المواطنين بكيفية استخدام المياه بطرق آمنة.

AFP سيارات مقلوبة ملقاة بين الحطام الآخر الناجم عن الفيضانات المفاجئة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2023

درنة كانت في وجه العاصفة حين داهمت عاصفة دانيال الشاطئ الليبي مطلع الشهر الجاري، وتسببت هذه بكارثة إنسانية لا تذكر ليبيا مثيلا لها إذ صرح رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الأربعاء، إن عدد قتلى الفيضانات الكارثية جراء إعصار دانيال قد يصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا استنادا إلى عدد المناطق المدمرة. وفي أحدث تصريح للأمم المتحدة يخص ليبيا جاء أنه "كان من الممكن تفادي مقتل "معظم" الضحايا جراء الفيضانات.