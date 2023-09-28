رئيس بلدية إيموزار كندر بالمغرب يزور إسرائيل بحثا عن شراكات لـ"تأهيل المنطقة"

قال مصطفى الخصم في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك"لقاء ممتع جداً مع رئيس بلدية سديروت وطاقمه حول الصحة والتعليم والثقافة...."

يقوم رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو مصطفى الخصم(البطل العالمي في الملاكمة والفول كونطاكت)رفقة مجموعة من أعضاء المجلس بزيارة إلى إسرائيل تمهيدا لمشروع اتفاقية التوأمة التي تنكب على تنزيله الجماعة، وقال مصطفى الخصم في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك"لقاء ممتع جداً مع رئيس بلدية سديروت وطاقمه حول الصحة والتعليم والثقافة...."

وبظيارة رئي بلدية ايموزار كندر يلتحق بذلك بركب مجموعة من رؤساء الجماعات الذين قرروا عقد شراكات من مدن إسرائيلية، ومن أبرز هذه الجماعات، جماعة فاس.

تأتي الزيارة كما كتنب مصطفى الخصم" تنفيذا للاتفاق المغربي الإسرائيلي المتعلق باستئناف العلاقات الدبلوماسية وسير التطبيع بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، والإعلان عن اتفاق بين المغرب وإسرائيل بقيادةصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ومن قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"

وكان الخصم قد واجه شكايات من طرف عدد من الأعضاء المحسوبين على أغلبيته تتعلق بالسب والتهديد. كما واجه شكاية من عامل الإقليم بسب اتهامات لرجال سلطة تتعلق بالذمة المالية. لكنه نجح، في الآونة الأخيرة، في تجاوز وضع جمود ظل مجلسه يعيشه منذ ما يقرب من سنتين.