المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي

تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية مع نظيره الإسرائيلي آفي ديشتير، اليوم الخميس، في مدينة أكادير، مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل، تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

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وأجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية قبل التوقيع على الاتفاق، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وفي السياق قال وزير الفلاحة الإسرائيلي آفي ديشتير، إن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء”.وأضاف ديشتير موضحا أن المملكة المغربية وإسرائيل يقومان بـ”خطوات مهمة في مجال تعزيز الشراكة بينهما”واعتبرأن توقيع هذا الاتفاق “مجرد بداية فقط”، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستعرف تحقيق “نتائج جيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.

يذكر أن أشغال النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش، انطلقت أشغالها، أمس الأربعاء، والتي تنظم تحت شعار “الصحة في إفريقيا.. الماء، البيئة والأمن الغذائي”، تعرف مشاركة عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين في المجال الصحي والبيئي والغذائي؛ ضمنهم باحثون إسرائيليون. وتتواصل أشغال هذه المناظرة على مدى 3 أيام.