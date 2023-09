المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية مع نظيره الإسرائيلي آفي ديشتير، اليوم الخميس، في مدينة أكادير، مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل، تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

