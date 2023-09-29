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الخارجية الأمريكية: "التسامح الديني يعد سمة مميزة لتاريخ المغرب"

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العاهل المغربي الملك محمد السادس (في الوسط) خلال زيارة لمتحف "بيت الذاكرة"، في مدينة الصويرة الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، 15 يناير 2020.
AFP PHOTO /HO / MOROCCAN ROYAL PALACEالعاهل المغربي الملك محمد السادس (في الوسط) خلال زيارة لمتحف "بيت الذاكرة"، في مدينة الصويرة الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، 15 يناير 2020.

منذ أن تم استقبال اللاجئين الفارين من شبه الجزيرة الإيبيرية في أواخر القرن الخامس عشر، وصولا إلى جهود الملك الراحل محمد الخامس لحماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية"

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير جديد نشره، أمس الخميس، مكتبالمبعوث الخاص للولايات لمراقبة ومكافحة معاداة بأن "التسامح الديني يعد سمة مميزة لتاريخ المغرب، منذ أن تم استقبال اللاجئين الفارين من شبه الجزيرة الإيبيرية في أواخر القرن الخامس عشر، وصولا إلى جهود الملك الراحل محمد الخامس لحماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية".

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وأشار التقرير إلى أن "الفضاء يعد رمزا لالتزام المغرب بالتعددية الثقافية والحفاظ على تراثه اليهودي الغني"كما سلط التقرير الضوء على "العمل الذي تقوم به جمعية ميمونة"، مشيرا إلى أن "هذه الجمعية غير الحكومية تعمل على توعية الشباب المغربي بالتاريخ الثقافي اليهودي الغني في البلاد منذ آلاف السنين".

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وذكر التقرير بأن "هذه الجمعية تأسست من طرف مجموعة من الطلاب المسلمين الشباب، الذين يطمحون إلى تعزيز التراث اليهودي المغربي والحفاظ عليه"، مضيفا أن "أنشطة الجمعية تتمحور أساسا حول البرامج التعليمية التي تعزز حوار الأديان وتشجع التعددية الثقافية في المغرب"

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وفي السياق أبرز التقرير "الدور الذي يضطلع به بيت الذاكرة بمدينة الصويرة"، مسجلا أن "الهدف من إنشاء هذا الفضاء يتمثل في المساهمة في الحفاظ على التراث اليهودي القديم للمغرب من خلال ترميم كنيس يهودي تاريخي، يشهد على الإرادة الحسنة التي تحدو البلاد إزاء مواطنيها من ديانة يهودية".

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