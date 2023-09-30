الأمم المتحدة تكشف خطة حفتر لتعزيز سيطرة أسرته في ليبيا

وأكّد التقرير مشاركة قيادة حفتر في دعم القتال الدائر في السودان من خلال تقديم الدعم العسكرية لقوات الدعم السريع السودانية عبر الأراضي الليبية.

كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا عن خطة للواء المتقاعد خليفة حفتر خلال العام الماضي والحالي لتعزيز سيطرة أسرته على مفاصل قيادة قواته، وتوسع دائرة نفوذها على الشأنين الاقتصادي والسياسي.

وذكر التقرير، الذي صدر أمس الجمعة ويغطي الفترة من 25 إبريل/ نيسان 2022 إلى 17 يوليو/ تموز 2023، جانباً من خطة حفتر التي سمحت بتغلغل أسرته بهدف السيطرة على العمليات العسكرية والمالية على قيادة القوات التي شكلها منذ عام 2014، من خلال إقصاء العديد من الضباط والقيادات العسكرية وتولي أفراد من أسرة حفتر مناصبهم.

وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي اتبعها حفتر منذ هزيمته العسكرية في عدوانه على العاصمة طرابلس وانسحابه من محيطها في يونيو/ حزيران 2020، من بينها تعيين أبنائه في المناصب العسكرية الأهم إلى أن وصلت خطته "إلى مستويات متقدمة من السيطرة".

ولفت التقرير أيضاً إلى أن قرارات حفتر مكّنت أيضاً أصهاره وأبناء عمومته من قيادة كتائب أخرى مهمة، كصهره أيوب الفرجاني، قائد الكتيبة 166، وابن عمه باسم الوعيشي الفرجاني، قائد الكتيبة 115 بعد عزل عبد الفتاح الناظوري من قيادتها، بعد ضمنها إلى اللواء 106.

وأكّد التقرير أن تلك القرارات عززت قبضة حفتر وأسرته على مفاصل الوحدات العسكرية التابعة لقياداته، وشكّلت سداً أمام أي صعود محتمل لشخصية عسكرية خارج الدائرة المقربة من حفتر، مشيراً إلى أنه لم تعد هناك أي قوة عسكرية ذات نفوذ تعمل خارج سيطرة الدائرة المقربة من حفتر.

وأوضح التقرير أن صدام تمكن من بناء شبكة واسعة داخل قيادة والدته العسكرية، حتى بات الشخصية الرئيسية في أي حوار استراتيجي على صلة بوالده، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. وحول طبيعة القوات التي تتبع صدام، أشار التقرير إلى أن عناصره المسلحة مزيج من المجموعات المسلحة النظامية، وأخرى من المقاتلين غير النظاميين بينهم كتيبة سلفية.

وبحسب التقرير، فقد توسع نفوذ صدام ليطاول مكاسب اقتصادية واسعة، من خلال إنشائه جهاز يعرف باسم "جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج"، والذي يسيطر على تنفيذ عمليات في مجالات صيانة الطرق والمنشأت المدنية، وفي مجال النظافة، ليس في بنغازي فقط بل في مدن أخرى كمدينة سبها جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الجهاز من بين الجهات الرئيسية التي تقوم بدراسة الخطط المستقبلية لتطوير وتوسيع مدينة بنغازي.

وأكّد التقرير مشاركة قيادة حفتر في دعم القتال الدائر في السودان من خلال تقديم الدعم العسكرية لقوات الدعم السريع السودانية عبر الأراضي الليبية.