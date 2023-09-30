إقامة مستشفيين ميدانيين جديدين في المناطق التي ضربها زلزال المغرب المدمر

وبذلك يصبح عدد المستشفيات التي أقيمت في المناطق التي ضربها الزلزال اربعة مستشفيات

أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت عن إقامة مستشفيين ميدانيين مناطق ضربها الزلزال المدمر، وهي إقليمي شيشاوة (شمال) وتارودانت (وسط) بهدف تقديم العلاج لأهالي المناطق المتضررة.

وذكر بيان القوات المسلحة الملكية سيقام في قرية مجاط في شيشاوة، أما الثاني بقرية إيغرم في تارودانت، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الملكية شرعت في إقامة المستشفيين تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة".

ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة "سترفع عدد المستشفيات الميدانية الطبية الجراحية التي تمت إقامتها إلى أربعة، وستساهم في تعزيز الدعم والمساعدة الطبية لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء".

وتطرق البيان الى مستشفيين آخرين تم انشاؤهما في منطقتي آسني بمراكش (شمال)، وتافنكولت بتارودانت (وسط)". مضيفا أنهما "تمكّنا حتى الآن من إجراء حوالي 121 عملية جراحية وتقديم أكثر من 25 ألف خدمة طبية متخصصة، منها حوالي مائة تم تقديمها عبر تقنية التطبيب عن بعد من قبل أطباء متخصصين بالمستشفيات العسكرية".