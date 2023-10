وزير الصناعة المغربي يرفض الحديث باللغة الفرنسية

رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أمس السبت التحدث باللغة الفرنسية بعد أن طلب منه أحد الصحافيين ذلك خلال مشاركته في أحد المؤتمرات. وتابع أنه مستعد للحديث باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

