وزير الصناعة المغربي يرفض الحديث باللغة الفرنسية

الوزير المغربي رفض طلب أحد الصحافيين الحديث باللغة الفرنسية خلال أحد المؤتمرات الصحافية

رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أمس السبت التحدث باللغة الفرنسية بعد أن طلب منه أحد الصحافيين ذلك خلال مشاركته في أحد المؤتمرات. وتابع أنه مستعد للحديث باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.

https://twitter.com/i/web/status/1707859899789578273 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة بين 27 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي نظمته وزارتا الصحة والزراعة المغربيتان.

موقف الوزير المشحون يأتي بعد أيام من حملة الكترونية في مواقع التواصل طالبت بفرض التأشيرات على الفرنسيين بعد تشديد السلطات الفرنسية شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، والذي يأتي أيضا في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.