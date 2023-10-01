مالي : متمردو الطوارق يسيطرون على قاعدة عسكرية جديدة بشمال البلاد

وقال متحدث باسم "تنسيقية حركات أزواد" يدعى محمد المولود رمضان، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة بامبا العسكرية في منطقة غاو.

أكد متمردو الطوارق في شمال مالي، اليوم الأحد، أنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.

وقال متحدث باسم "تنسيقية حركات أزواد" يدعى محمد المولود رمضان، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة بامبا العسكرية في منطقة غاو. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال جيش مالي في تدوينة بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي إن "قتالاً ضارياً ضد المسلحين يدور في منطقة بامبا"، مضيفاً أن المزيد من التفاصيل سترد تباعاً.

وجاء هجوم "تنسيقية حركات أزواد" على قاعدة بامبا في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في ليري وديورا وبوريم خلال الأسابيع الماضية مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات مع سعي الجانبين للسيطرة على أرض في الصحراء بوسط وشمالي البلاد بعد انسحاب قوات حفظ السلام الدولية.

والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف متمرد معروف باسم "تنسيقية حركات أزواد" منذ أغسطس/آب بعد رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ويشكو الطوارق منذ وقت طويل من إهمال الحكومة ويسعون من أجل الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها أزواد.