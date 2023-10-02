"يأتي استجابة للحاجة الملحة لتعزيز قيم التضامن والوحدة بين مواطنينا، وبالأخص في ذكرى الزلزال الفاجع الذي ضرب مناطق الحوز وتارودانت وورزازات، ويأتي أيضا استجابة للمبادرات الشعبية الرائعة للمواطنين"

دعا الائتلاف الوطني بالمغرب في عريضة مرفوعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تخصيص يوم 8 شبتمير/ أيلول من كل عام يوما وطنيا، وجعلها مناسبة مميزة لدعم المشاريع الاجتماعية، تأريخا لروح التضامن بين المغاربة والتحامهم بملكهم إثر زلزال الحوز.

ويضم الائتلاف الوطني "جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب" و"معهد الدراسات الإجتماعية والإعلامية بالمغرب"، علاوة على "الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب".

وأكد الائتلاف، أن هذا الاقتراح"يأتي استجابة للحاجة الملحة لتعزيز قيم التضامن والوحدة بين مواطنينا، وبالأخص في ذكرى الزلزال الفاجع الذي ضرب مناطق الحوز وتارودانت وورزازات، ويأتي أيضا استجابة للمبادرات الشعبية الرائعة للمواطنين".

في سياق التضامن الذي خُصص لمتضرري زلزال الحوز، وإيجاد الحلول الكفيلة بتغيير واقع حياة من فقدوا بيوتهم، أكد رئيس جمعية جمعية "الأنوار للتنمية والتضامن""آيت فاسكا" بمراكش، محمد الدقاق أن الجمعية "توفقت في إنشاء عدة مخيمات تحتوي على خيم مجهزة بأفرشة وأغطية وغاز للطبخ وأوانٍ منزلية وملابس شتوية وأطقم غذائية وأضواء تشتغل بالطاقة الشمسية...". لكن الهدف الأسمى، يؤكد محمد الدقاق، هو "المساهمة في بناء قرية نموذجية متكاملة بغية تلبية احتياجات الساكنة على المدى القريب".

وأضاف في هذا السياق: "إننا نبحث عن حلول مبتكرة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة قبل حلول موسم الشتاء. والفضل في نجاح هذه المبادرات الإنسانية يرجع إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لنا السلطات المحلية ومساعدة المحسنين من داخل وخارج المغرب". وأكد الدقاق، أنه "تم اختيار الاشتغال بالمناطق الصعبة في أعالي جبال الأطلس نظراً لأن هذه المناطق كانت مسرحاً لمركز الزلزال، وتضررت كثيراً من تداعياته".

وقام الفريق الميداني للجمعية بتعبئة كل الإمكانيات اللوجستية والمادية، وسهر على نصب الخيم وتجهيزها بالأفرشة والإضاءة ومستلزمات الطبخ، حيث استفادت عدة قرى (أزوزو وازرضاتين امصلوح جماعة أمين ندونيت شيشاوة، تفروين واكلوان وآيت احساين جماعة تدلي الحوز، قرية الضلام جماعة مولاي إبراهيم الحوز، قرية تزكين جماعة سيدي بدهاج الحوز، سبت اكرفروان وقرية أنمار مشيخة أشك، وقرى أخرى).

وتتكفل الجمعية بإقامة هذه المخيمات بعد تشخيص مسبق من لدن لجنة مكلفة برصد الإحتياجات وتقييم حجم الأضرار بتعاون تام مع السلطات المحلية في عين المكان.