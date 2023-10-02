English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • الجزائر: "النيجر قبلت رسميا وساطتنا لحل الأزمة القائمة في البلاد"

الجزائر: "النيجر قبلت رسميا وساطتنا لحل الأزمة القائمة في البلاد"

i24NEWS

دقيقة 1
يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة خلال مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس 2022
Ludovic MARIN / AFPيلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة خلال مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس 2022

كلف عبد المجيد تبون، احمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن جمهورية النيجر قبلت، اليوم الإثنين، "الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد"، وكلف عبد المجيد تبون، احمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية"

Video poster

وحسب بيان الوزارة، فإن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية. الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق. وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها عبد المجيد تبون.

Video poster

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بالمبادرة الجزائرية يُعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر. ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية. بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

وقال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في تصريح سابق، إن "مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل سياسي لأزمة النيجر، تضع مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي لأزمة هذا البلد"مشيرا إلى أن "المبادرة ستشرف عليها شخصية مدنية توافقية"وتابع"المبادرة الجزائرية تقوم على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر وسيتم عرضها على المجتمع الدولي"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق