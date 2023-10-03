النيجر: مقتل ما لا يقل عن 29 جنديا في "مثلث الموت" النيجر وبوركينا فاسو ومالي

يشار إلى أن منطقة "الحدود الثلاثة" الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي تشكل ملاذا "للجهاديين" لاسيما القاعدة، ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول الثلاث.

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، فجر اليوم الثلاثاء، أن "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية". وأضافت أنّ "الحصيلة الأولية" تفيد بأنّ 29 جندياً سقطوا وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام" وفق ما نقلت فرانس برس.

وأسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. وأكّدت الوزارة في بيانها مقتل "عشرات الإرهابيين" خلال صدّ الجيش للهجوم، ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم ’داعش’ في الصحراء الكبرى، المترسخ بقوة في المنطقة"

جدير بالذكر أن هذا الإعتداء ليس الأول منذ سيطرة الجيش على الحكم في النيجر، حيث قتل، الخميس المنصرم، في غرب البلاد أيضاً سبعة جنود في هجوم أدّى أيضاً إلى مقتل خمسة جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي الهجوم، في منتصف أغسطس/أب المنصرم، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جندياً وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.

يشار إلى أن منطقة "الحدود الثلاثة" الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي تشكل ملاذا "للجهاديين" لاسيما القاعدة، ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول الثلاث.