تقرير: لقاء سري يجمع مسؤولين إسرائيليين أمنيين مع نظراء لهم في موريتانيا

وفقا للمصادر كان هناك ثمة لقاءات مع كبار ضباط الأمن، تمّ تعيينهم من قبل مدير الأمن العام الموريتاني الفريق "مسقار ولد سيدي" في آذار 2023 في منزل حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان

أشار تقرير صحافي نشر الأحد (قبل يومين) في الموقع الإخباري اللبناني الخندق إلى انعقاد لقاء في موريتانيا شمل مسؤولين أمنيين من بينهم مستشار رئيس الجهاز الأمني مختار فوليد وضباط مخابرات إسرائيليين تناول محادثات سرية.

ووفقا للتقرير فإن موريتانيا هي ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل عام 1999 وتقيم معها منذ ذلك الحين علاقات دبلوماسية. بل أصبحت موريتانيا واحدة من أهم الركائز للسيسات الإسرائيلية في أفريقيا لكن العملية الإسرائيلية في غزة أوقفت هذه العجلة عام 2009.

في المقابل فقد نفت موريتانيا أنها تخوض أي محادثات بخصوص الانضمام الى اتفاقيات ابراهيم عام 2019 التي خرجت بتصور جديد للشرق الأوسط تقوم دعائمه على المنافع الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية والسياحية المتبادلة.

وفي عام 2021 صادق البرلمان الموريتاني (عقب عملية عسكرية إسرائيلية في القطاع-حارس الأسوار) على قرار يحث المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة "الإبادة الجماعية".

وبحسب التقرير فإن إسرائيل تسلط الضوء بين الفينة والأخرى على العلاقات الممتدة بينها وبين موريتانيا على الرغم من الرفض الشعبي لربما في سياق يحمل من ملامح السلام البارد مع المصريين.

وبالفعل لم تنقطع العلاقات مع إسرائيل بالرغم من التطورات السياسية وبقيت عل حالها العلاقات التجارية والصناعية مع الشرطات الإسرائيلية "ولم تتوقف المبادرات الدبلوماسية لإعادة العلاقات حتى اليوم، في ظل جهود الولايات المتحدة العلنية، وجهود دولة الإمارات السرية، في قضية التطبيع، خاصة في إفريقيا".

AFP PHOTO / CARMEN ABD ALI علم موريتانيا

ووفقا للمصادر فكان هناك ثمة لقاءات مع كبار ضباط الأمن، تمّ تعيينهم من قبل مدير الأمن العام الموريتاني الفريق "مسقار ولد سيدي" في آذار 2023 تمت في منزل حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وكان ديفيد ميدان، المعروف بـ "وزير خارجية نتنياهو الرئيسي" والوسيط الرئيسي للتطبيع، من بين ضباط المخابرات الإسرائيليين. وقد عقد اللقاء بجهود محمد دحلان المستشار الموثوق لمحمد بن زايد، وفقا للخنادق.

وبحسب النشر أيضا فقد حاول الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع تقديم إيران وروسيا والصين كعوامل رئيسية لتعطيل إيجاد النظام الذي يتناسب مع أهداف الإسرائيليين والأمريكيين في شمال أفريقيا.